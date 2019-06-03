В Перми начали расширять улицу Ленина

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-03T12:40:37+03:00

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В Перми начались ремонтные работы по расширению улицы Ленина. Проехать участок Ленина от 25 Октября до Сибирской и не встать в пробку практически невозможно.

С одной полосы машины поворачивали и направо. и налево, и двигались прямо. Сегодня на проблемном участке начались ремонтные работы по расширению дороги. Чтобы проезжая часть стала больше, немного сузят пешеходную дорожку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 5 июня снова закроют Чусовской мост. В связи с ремонтными работами Чусовской мост движение на мосту будет перекрыто с 00:00 до 04.00 5 июня для устранения дефектов сталежелезобетонного пролетного строения. Для сокращения сроков ремонта работы продолжаются круглосуточно.По обеим полосам движение возобновится 6 июня вечером и продолжится до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU