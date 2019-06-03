Двое жителей Прикамья ограбили магазин техники, чтобы купить алкоголь

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-03T12:17:41+03:00

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В Кочевском районе местный жители развернули целую шпионскую операцию, чтобы раздобыть денег на алкоголь. 26 и 38-летний Пермского края собрали кувалды, ножовки, монтировки и отправились грабить магазин техники.

- Взломав замок двери на крыше торгового помещения с помощью инструментов, они проникли внутрь помещения. Похищенные товарно-материальные ценности и ноутбук злоумышленники сложили в три мешка, из которых высыпали крупу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сняли сменную одежду, облили ее коньяком и подожгли.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали мужчина. Похищенное на общую сумму порядка 20 тысяч рублей, а также часть орудий преступления изъяты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU