Двое жителей Прикамья ограбили магазин техники, чтобы купить алкоголь
В Кочевском районе местный жители развернули целую шпионскую операцию, чтобы раздобыть денег на алкоголь. 26 и 38-летний Пермского края собрали кувалды, ножовки, монтировки и отправились грабить магазин техники.
- Взломав замок двери на крыше торгового помещения с помощью инструментов, они проникли внутрь помещения. Похищенные товарно-материальные ценности и ноутбук злоумышленники сложили в три мешка, из которых высыпали крупу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сняли сменную одежду, облили ее коньяком и подожгли.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали мужчина. Похищенное на общую сумму порядка 20 тысяч рублей, а также часть орудий преступления изъяты.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU