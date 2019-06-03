В ВУЗах Прикамья появятся дополнительные бюджетные места

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-03T11:55:55+03:00

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К 2020 году в пермских ВУЗах, техникумах и колледжах Пермского края откроются дополнительные бюджетные места.

Увеличение мест произойдет по направлениям: «Информатика и электроника», «Строительство», «Машиностроение», «Педагогика», «Искусство и культура», «Физическая культура и спорт», «Математические и естественные науки», «Гуманитарные науки», «Горное и нефтегазовое дело».

В 2019 году на бюджетные места в высших учебных заведениях смогут претендовать порядка 5800 человек, а в 2020 году уже 6200. Колледжи и Техникумы в 2019 году смогут принять на бюджет порядка 14 300 человек, а в 2020 году это число увеличится почти на 400.

К 2020 году в учебных заведениях Пермского края на «бюджете» будут дополнительно 742 студента.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 и 5 июня в Губахе пройдут кастинги актеров для съемок в фильме "Сердце Пармы".

ИСТОЧНИК KP.RU