2019-06-03T10:37:13+03:00
Общество

Более 500 нарушений нашли пермские приставы в работе башенных кранов

Запрещено использование 9 объектов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявило более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Результаты проверки показали, что нарушения могут привести к аварии, к несчастному случаю или падению крана или груза. Были проверены краны в Индустриальном и Свердловских районах Перми.

Опасными для использования были признаны 9 башенных кранов. Ростехнадзор решил приостановить деятельность опасных для жизни и здоровья граждан объектов.

Судебные приставы опечатали краны на 90 дней и предупредили о нарушении владельцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми башенный кран упал на территорию жилых домов. Он упал прямо на территории жилых деревянных домов, которые стоят недалеко от стройки. Как сообщают пользователи социальных сетей, у жителей стоящих рядом многоэтажных домов из-за произошедшего нет света - кран зацепил линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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