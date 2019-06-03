На трассе в Прикамье машина слетела в кювет и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-03T08:52:32+03:00

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Рано утром в воскресенье, 2 июня, на трассе Кудымка-Пожва в Кудымкарском районе произошло ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми результате ДТП пострадал 6-летний ребенок. Авария произошла в Свердловском районе. 2 июня в 14:20 на улице Героев Хасана в Перми произошло ДТП. 28-летняя женщина на автомобиле « BMW». При повороте направо машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулась «Chevrolet Lacetti». От удара «Chevrolet» перевернулся и влетел в Skoda Yeti. За рулем Chevrolet Lacetti находился 36-летний мужчина, а Skoda Yeti управлял 68 -летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU