В Перми осудят женщину за издевательство над маленькой дочерью и убийство знакомого

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-03T07:58:51+03:00

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30-летняя жительница Перми предстанет перед судом за систематическое истязания свое маленькой дочери и убийство знакомого. Следствием установлено, что в течение года женщина постоянно избивала и издевалась над своей маленькой дочерью. Девочке пришлось проходить курс психологической реабилитации. Ее передали родственникам со стороны отца.

В сентябре 2018 года злоумышленница выпивала вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила мужчину ножом. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском районе 29-летний мужчина изнасиловал 69-летнюю пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU