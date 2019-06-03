В Перми результате ДТП пострадал 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-03T06:19:40+03:00

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2 июня в 14:20 на улице Героев Хасана в Перми произошло ДТП. 28-летняя женщина на автомобиле « BMW». При повороте направо машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулась «Chevrolet Lacetti». От удара «Chevrolet» перевернулся и влетел в Skoda Yeti. За рулем Chevrolet Lacetti находился 36-летний мужчина, а Skoda Yeti управлял 68 -летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и 6-летний пассажир BMW, с травмами различной степени тяжести госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, уточняется все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Перми.

Напомним, ранее мы писалио том, что в Прикамье в массовой аварии с автобусом пострадали два человека. По предварительной информации, на 22 километре трассы 30-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с автомобилем "Лада Габ", который двигался в попутном направлении

ИСТОЧНИК KP.RU