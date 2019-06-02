"Ради нее взял декретный отпуск". Девочке из Перми, о которой заботится один отец, нужна помощь
Малышке Еве из Перми нужна ваша помощь. У девочки врожденное заболевание - спинальная мышечная атрофия. Поэтому любое заболевание может оказаться для Евы смертельно опасной - у малышки очень слабые мышцы, и она не может даже прокашляться. Как говорит ее папа Саша, месяц они живут дома, полтора - в больнице.
- Папа воспитывает малышку один и даже взял декретный отпуск, чтобы ухаживать за дочерью, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Чтобы маленькая Ева росла дома и не боялась болезней, нужен откашливатель, аппарат неинвазивной вентиляции легких, аспиратор и расходные материалы общей стоимостью 754 тысяч рублей.
Для отца-одиночки тяжело найти такие деньги. Вы можете помочь Еве, поделившись любой посильной для вас суммой. Ссылка для совершения чуда тут.
ИСТОЧНИК KP.RU