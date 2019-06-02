"Ради нее взял декретный отпуск". Девочке из Перми, о которой заботится один отец, нужна помощь

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-02T14:58:31+03:00

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Малышке Еве из Перми нужна ваша помощь. У девочки врожденное заболевание - спинальная мышечная атрофия. Поэтому любое заболевание может оказаться для Евы смертельно опасной - у малышки очень слабые мышцы, и она не может даже прокашляться. Как говорит ее папа Саша, месяц они живут дома, полтора - в больнице.

- Папа воспитывает малышку один и даже взял декретный отпуск, чтобы ухаживать за дочерью, - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Чтобы маленькая Ева росла дома и не боялась болезней, нужен откашливатель, аппарат неинвазивной вентиляции легких, аспиратор и расходные материалы общей стоимостью 754 тысяч рублей.

Для отца-одиночки тяжело найти такие деньги. Вы можете помочь Еве, поделившись любой посильной для вас суммой. Ссылка для совершения чуда тут.

ИСТОЧНИК KP.RU