В Перми на реконструкцию участка эспланады выделят почти 100 миллионов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-02T07:53:58+03:00

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На сайте госзакупок появилась информация о том, что для оборудования участка пермской эспланады выделят почти 100 миллионов рублей.

- Подрядчик должен провести строительные работы и возвести объекты для отдыха, например, площадку для игры в гольф, горные убежища, пляжные сооружения, парковые территории, - сообщается на сайте.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит на месте реконструкции эспланады. Рабочие уже залили новые диагональные дорожки, которые будут вести к амфитеатру со стороны улиц Петропавловской и Ленина. Другие засыпали гравием. Также построены арочные навесы подземных кафе, а рядом - искусственные холмы. Уже залиты бетонные скамьи, которые будут окружать фонтан. А освещать его будут светильники, которые расположат вокруг сооружения. Амфитеатр планировали построить уже к 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU