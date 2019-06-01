2019-06-01T18:56:29+03:00
Общество

713 пермяков попали в Книгу рекордов России

Рекорд был установлен 1 июня
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта правительства ПермиФото с сайта правительства Перми
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В День защиты детей, 1 июня, на площади перед Театром- Театром собрались 713 человек, чтобы установить новый рекорд России по самой массовой планке. Пермяки простояли в планке 30 секунд.

Эксперт Книги Рекордов России Александр Пересвет пересчитал всех участников и сообщил, что рекорд России побит. Предыдущий рекорд установили жители Ростова-на-Дону. Тогда в планке стояли 256 человек.

Мировой рекорд — 1549 человек — по-прежнему принадлежит китайскому Гонконгу.

Участие в установлении рекорда принял министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов и руководитель регионального агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяков приглашают на бесплатные утренние зарядки

ИСТОЧНИК KP.RU

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