В Прикамье велосипедист погиб после столкновения с грузовиком

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-01T14:31:15+03:00

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На трассе в Прикамье произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на авария произошла 31 мая на трассе Пермь- Екатеринбург.

54-летний водитель грузового автомобиля «Volvo FH12» сбил велосипедиста, который по предварительной информации, пересел проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье самосвал лоб в лоб столкнулся с автобусом. Авария произошла в 9:50 31 мая в Соликамске. На Соликамском шоссе столкнулись самосвал и пассажирский автобус. По предварительным данным 46-летний водитель грузового самосвала допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Пассажиров в это время в автобусе не было. После столкновения с автобусом грузовик въехал в столб. Пострадал водитель самосвала.

ИСТОЧНИК KP.RU