В Пермском районе 29-летний мужчина изнасиловал 69-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-31T15:14:03+03:00

В этот же день злоумышленник напал на еще одну женщину

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К следователям обратилась 69-летняя жительница Перми с заявлением об изнасиловании. Пенсионерка рассказала, что 29 мая 2019 к ней в дачный дом проник пьяный мужчина, напал на нее и изнасиловал. После чего злоумышленник скрылся.

Найти мужчину удалось не сразу, но через несколько дней личность злоумышленника и его местонахождение были установлена. И насильник был задержан. Оказалось, что в тот же день он напал на еще одну женщину в Кунгурском районе Пермского края.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU