В Пермском районе 29-летний мужчина изнасиловал 69-летнюю пенсионерку
К следователям обратилась 69-летняя жительница Перми с заявлением об изнасиловании. Пенсионерка рассказала, что 29 мая 2019 к ней в дачный дом проник пьяный мужчина, напал на нее и изнасиловал. После чего злоумышленник скрылся.
Найти мужчину удалось не сразу, но через несколько дней личность злоумышленника и его местонахождение были установлена. И насильник был задержан. Оказалось, что в тот же день он напал на еще одну женщину в Кунгурском районе Пермского края.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и причастность задержанного к совершению других преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU