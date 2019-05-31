В ночь на 5 июня снова закроют Чусовской мост

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-31T13:35:01+03:00

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В связи с ремонтными работами Чусовской мост движение на мосту будет перекрыто с 00:00 до 04.00 5 июня для устранения дефектов сталежелезобетонного пролетного строения. Для сокращения сроков ремонта работы продолжаются круглосуточно.По обеим полосам движение возобновится 6 июня вечером и продолжится до 16 июня.

С 30 мая подрядчик стал открывать движение на мосту по обеим полосам до 18.00. Ранее движение открывалось по пятницам после 16.00.

Уже отремонтированы 8 из 16 участков. Все работы планируют завершить до 28 июня 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чусовской мост будут ремонтировать с 13 мая по 28 июня. На странице в Instagram краевого министра транспорта Николая Уханова появилась информация о том, что с 13 мая в Перми начнется ремонт Чусовского моста. В связи с этим здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. А также в ночь с 15 на 16 мая проезд по мосту разрешат только спецтранспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU