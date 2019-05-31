2019-05-31T14:00:27+03:00
Происшествия

В Прикамье самосвал лоб в лоб столкнулся с автобусом

ЧП произошло в Соликамске
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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Авария произошла в 9:50 31 мая в Соликамске. На Соликамском шоссе столкнулись самосвал и пассажирский автобус.

- По предварительным данным 46-летний водитель грузового самосвала допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Пассажиров в это время в автобусе не было, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

После столкновения с автобусом грузовик въехал в столб. Пострадал водитель самосвала.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.-

За сегодняшний день это второе ДТП с автобусом. В Перми из-за плохого самочувствия водитель пассажирского автобуса въехал во впереди стоящий автобус. В ДТП пострадали 6 человек: экипажи обоих транспортных средств и 2 пассажиров.Всех пострадавших отправили в больницу. Аварией заинтересовались в администрации города и в следвственном комитете. Сотрудники следственного комитета роводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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