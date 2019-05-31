Пермскую делегацию на Петербургский международный экономический форум возглавит губернатор Максим Решетников

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-31T13:10:07+03:00

На форуме ожидается подписание ряда важных соглашений между промышленными предприятиями и финансовыми учреждениями

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В работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня, примет участие делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

- В рамках форума предполагается подписание ряда важных соглашений между промышленными предприятиями и финансовыми учреждениями, - сообщили в администрации губернатора.

Петербургский международный экономический форум — главное деловое мероприятие страны. Ежегодно он собирает более 15 тысяч участников со всего мира. Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — формирование повестки устойчивого развития.

Программа Форума будет состоять из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего».

ИСТОЧНИК KP.RU