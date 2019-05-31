Пермскую делегацию на Петербургский международный экономический форум возглавит губернатор Максим Решетников
В работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня, примет участие делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
- В рамках форума предполагается подписание ряда важных соглашений между промышленными предприятиями и финансовыми учреждениями, - сообщили в администрации губернатора.
Петербургский международный экономический форум — главное деловое мероприятие страны. Ежегодно он собирает более 15 тысяч участников со всего мира. Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — формирование повестки устойчивого развития.
Программа Форума будет состоять из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего».
ИСТОЧНИК KP.RU