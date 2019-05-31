2019-05-31T07:42:54+03:00
Происшествия

Мэрия Перми заинтересовалась ДТП с двумя пассажирскими автобусами

ЧП произошло рано утром 31 мая
Лилия Абибулаева
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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31 мая в 6:12 в Дзержинском районе столкнулись два автобуса. По предварительной информации одному из водителей стало плохо, и он врезался во впередистоящий автобус. В результате ДТП пострадали оба водителя, кондуктора и два пассажира. На место незамедлительно прибыли сотрудник экстренных служб. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии и все обстоятельства ДТП. Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные перевозчиков, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы.

Как сообщает начальник пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова, глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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