Мэрия Перми заинтересовалась ДТП с двумя пассажирскими автобусами
31 мая в 6:12 в Дзержинском районе столкнулись два автобуса. По предварительной информации одному из водителей стало плохо, и он врезался во впередистоящий автобус. В результате ДТП пострадали оба водителя, кондуктора и два пассажира. На место незамедлительно прибыли сотрудник экстренных служб. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину аварии и все обстоятельства ДТП. Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные перевозчиков, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы.
Как сообщает начальник пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова, глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу.
ИСТОЧНИК KP.RU