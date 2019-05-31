«Я нашелся!». В Перми заработал онлайн-сервис для поиска пропавших животных

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-31T07:31:11+03:00

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Компания «Яндекс» запустила онлайн-сервис по поиску пропавших домашних животных. Разработчики придумали удобную платформу, где любой может заявить о пропаже любимца или сообщить о том, что «потеряшка» найден.

Так, на сайте можно написать, кто и когда пропал, указать кличку, породу, окрас, пол, разместить фото, контактные хозяина и место на карте, где пропал питомец.

Те, кто нашел собаку или кошку, тоже могут разместить информацию о животном на сайте, нажав на кнопку: «Я нашел».

Еще в апреле тестовом режиме проект был запущен в Екатеринбурге и показал неплохие результаты - каждый шестой питомец вернулся к хозяевам. Также сервис доступен для жителей Челябинска и Тюмени.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом

ИСТОЧНИК KP.RU