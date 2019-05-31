2019-05-31T07:31:11+03:00
Общество

«Я нашелся!». В Перми заработал онлайн-сервис для поиска пропавших животных

Любой желающий может сообщить о пропаже питомца
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Компания «Яндекс» запустила онлайн-сервис по поиску пропавших домашних животных. Разработчики придумали удобную платформу, где любой может заявить о пропаже любимца или сообщить о том, что «потеряшка» найден.

Так, на сайте можно написать, кто и когда пропал, указать кличку, породу, окрас, пол, разместить фото, контактные хозяина и место на карте, где пропал питомец.

Те, кто нашел собаку или кошку, тоже могут разместить информацию о животном на сайте, нажав на кнопку: «Я нашел».

Еще в апреле тестовом режиме проект был запущен в Екатеринбурге и показал неплохие результаты - каждый шестой питомец вернулся к хозяевам. Также сервис доступен для жителей Челябинска и Тюмени.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры показали, как изменился бездомный кот, когда нашел новый дом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Перми заинтересовалась ДТП с двумя пассажирскими автобусами
В Прикамье нашли тело мужчины, который утонул во время прогулки на лодке
В Прикамье после удара молнии сгорел дачный дом
В Перми столкнулись два пассажирских автобуса
В Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу
«Продали 15 тысяч билетов». В Перми завершился Дягилевский фестиваль
В Перми мотоциклист без прав сбил молодую девушку и скрылся
«Родительских прав нет, а пенсия есть». В Прикамье будут судить женщину за незаконное получение социальных выплат
«Спрос есть»: застройщики Перми поделились опытом об использовании счетов-эскроу
В этом году благодаря нацпроекту в Пермском крае появится 87 воркаут площадок
В Перми на месяц закроют перекресток Сибирской и Революции
Пермякам ответят на вопросы по устройству детей в летние лагеря
В Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy»
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
В Перми заработали бесплатные спортивные площадки
В Перми на набережной появится новый сквер
В Прикамье несовершеннолетние вандалы разрушали памятники на кладбище
«Другим будет неудобно». Пермяки жалуются на домоуправление, которое отказывается установить пандусы для инвалидов
Пермяки назвали дочь в честь принцессы из «Звездных войн»
Пермяки увеличили покупки в майские праздники более чем в два раза
В «Ярмарке недвижимости» 2019 в Перми примет участие АО «ПЗСП»