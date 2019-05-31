В Прикамье нашли тело мужчины, который утонул во время прогулки на лодке

СЕГОДНЯ 06:48 2019-05-31T06:48:24+03:00

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В Прикамье нашли тело мужчины, который утонул во время семейной прогулки на лодке. У мужчины остались маленькие дети. Супружеская пара отправилась кататься на лодке 10 мая.

- Еще 10 мая мы с Васей поехали отдыхать, на лодке кататься по реке Усьва, - вспоминает супруга погибшего Диана. - В районе деревни Громовая она перевернулась. Спасательный жилет был только на мне, муж дал. Так что я барахталась в воде на одном месте, а Василия сразу течением унесло вниз по реке, и супруг скрылся из виду.

Сама Диана находилась на середине реки, пока к ней не подплыла лодка с рыбаками, которые помогли девушке выбраться.

30 мая волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили о том, что тело мужчины нашли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли тело 14-летней девочки, которая упала в реку

ИСТОЧНИК KP.RU