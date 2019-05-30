2019-05-30T20:10:41+03:00
Происшествия

В Перми мотоциклист без прав сбил молодую девушку и скрылся

Лихача арестовали на пять суток
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД Перми.Фото: ГИБДД Перми.
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Вечером в среду, 29 мая, в Мотовилихинском районе Перми по улице Добролюбова мчался мотоцикл Ranger 2 без государственных номеров. Возле дома 39 мотоциклист наехал на 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре» слева направо по ходу движения транспорта. Сбив пешехода, мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, бросив мотоцикл.

К счастью, травмы, полученные девушкой, оказались не особо серьезными, ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД установили личность мотоциклиста и задержали его. Лихачом оказался 25-летний мужчина, не имеющий водительских прав. За оставление места ДТП водитель арестован на пять суток.

- Также в отношении мотоциклиста составлены административные протоколы за управление транспортным средством без водительских прав и за управление незарегистрированным транспортом, - сообщили в ГИБДД Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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