2019-05-30T19:34:02+03:00
Происшествия

«Родительских прав нет, а пенсия есть». В Прикамье будут судить женщину за незаконное получение социальных выплат

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Прокуратура Куединского района Пермского края обнаружила, что одна из местных жительниц незаконно получает социальные выплаты на ребенка. Ранее эта 35-летняя женщина по решению суда была ограничена в родительских правах в отношении своего маленького сына. Но это она скрыла от органов соцзащиты и поэтому продолжала получать пенсию по потере кормильца, положенную ее сыну.

- За три месяца она получила более 25 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре. - Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы, которые возбудили в отношении гражданки уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Также в суд направлено исковое заявление о взыскании с подозреваемой всей суммы незаконно полученных денежных средств, уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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