2019-05-30T20:20:28+03:00
Звезды

«Продали 15 тысяч билетов». В Перми завершился Дягилевский фестиваль

На нем побывали зрители из десятка разных стран
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис.Теодор Курентзис.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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30 мая исполнением «Немецкого реквиема» Иоганнеса Брамса в исполнении Mahler Chamber Orchestra и пермского хора musicAeterna в Перми завершился Дягилевский фестиваль. Кстати, на этот раз организаторы фестиваля устроили прямую трансляцию закрытия форума на Яндексе и на портале Culture.ru, так что «Реквием» могли услышать все желающие. А завтра, 31 мая, это же произведение в том же исполнении прозвучит в Москве, в концертном зале «Зарядье».

Как сообщили в пермском театре оперы и балета, на все события Дягилевского фестиваля было продано более 15 тысяч билетов. Кроме пермяков на фестиваль приезжали зрители из других городов России, а также из Германии, Швейцарии, Австрии, Америки, Франции, Швеции и других стран.

- Мне хочется, чтобы люди уезжали от нас после фестиваля очень тронутые и радостные, с небольшой горечью от того, что все закончилось, и с предвкушением следующей встречи, - рассказал Теодор Курентзис, художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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