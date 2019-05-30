«Спрос есть»: застройщики Перми поделились опытом об использовании счетов-эскроу

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-30T17:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля 2019 года вступает в силу новое законодательство, в связи с которым вся строительная отрасль переходит в режим проектного финансирования. Несмотря на то, что до перехода остался всего месяц, большинство пермских застройщиков планируют довести уже существующие проекты без использования счетов-эскроу. Новые же проекты будут реализовываться в рамках проектного финансирования.

По данным ПАО Сбербанк, на данный момент проектное финансирование в Пермском крае одобрено по семи объектам шести застройщиков: «Талан», ПЗСП, «Кортрос-Пермь», «Стром», «Ньютон» и «Нова девелопмент».

Наталья Андреева, директор Департамента продаж компании «Талан» в Перми в рамках круглого стола с участием застройщиков и банков по проектному финансированию поделилась опытом компании по работе со счетами-эскроу. «Талан» совместно с ПАО «Сбербанк» стали первыми в России, кто начал масштабно реализовывать несколько проектов с использованием счетов эскроу. Наталья Андреева отметила, что ПАО «Сбербанк» оказался для компании надежным партнером и за 322 дня с начала проекта на счетах-эскроу уже 472 миллиона рублей. А это достаточно значимая цифра.

Несмотря на успешное начало, директор «Талан» подчеркнула, что были определенные страхи, связанные с готовностью потребителей к сделкам со счетами-эскроу.

- Первое опасение было готов ли потребитель платить больше, за дополнительную гарантию, когда застройщик уже завоевал определенное доверие, рейтинг. Мы побаивались того, будут ли люди готовы платить больше за дополнительную гарантию. Результаты показали, что спрос есть, клиенты не боятся и хотят двигаться в этом направлении дальше - Наталья Андреева, директор Департамента продаж компании «Талан» в Перми.

Екатерина Пахомова председатель совета НП «Российская гильдия риэлторов. Пермский край», директор АН «Территория» отметила, что в период перехода застройщиков к использованию эскроу-счетов несколько упадут темпы сдачи жилья и возрастет стоимость.

Так, в прошлом году в городе было сдано 460,3 тыс. кв. м многоквартирного жилья. В 2019 будет введено в эксплуатацию 423,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Но уже на 2020 год она прогнозирует увеличение темпов - ввод 516,5 тыс. кв. м.

Однако застройщики отметили, что имеющийся объем достаточно комфортен, так как в городе наблюдается убыль платежеспособного населения.

- В Перми фактически нет роста численности населения. Наблюдается внутренняя миграция, когда в Пермь переезжают жители городов края, с другой стороны, но происходит отток платежеспособных пермяков в крупные города других регионов, - отметил «Орсо-групп» Михаила Бесфамильного

Участники круглого стола согласились, что наблюдается значительный рост цен на жилье. Так, новостройки за год уже выросли на 10%, а «вторичка» — на 7%. Повышение цены, по мнению застройщиков, связано не только с переходом на новые формы финансирования, но и с ростом НДС и цен на стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU