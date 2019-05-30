В этом году благодаря нацпроекту в Пермском крае появится 87 воркаут площадок

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-30T15:43:11+03:00

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Сегодня, 30 мая, на заседании Совета по спорту при губернаторе Пермского края обсудили развитие спортивной инфраструктуры в регионе.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что спортивная инфраструктура – одно из ключевых условий для развития массового и профессионального спорта. На сегодня в Пермском крае порядка 5 тысяч спортивных объектов. При этом уровень обеспеченности спортивной инфраструктуры в регионе – 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%).

«Ситуация в территориях разная. Например, есть территории, где, несмотря на большое число имеющихся объектов, уровень обеспеченности населения ими все равно недостаточный. Такая ситуация во всех крупных городах – Перми, Краснокамске, Чайковском, Чусовом, Березниках, Чернушке, Лысьве. Поэтому строить продолжим, но в первую очередь, там, где объектов действительно не хватает. С 2017 года ввели 11 межшкольных стадионов. В этом году из крупных объектов уже сдали манеж Пермь Великая, ледовую арену в Губахе, до конца года планируем сдать еще 3 – ледовую арену (построено, сдают документацию), ФОКа в Верещагино и постараемся сдать ФОК в Березниках, в микрорайоне Любимов, – подчеркнул губернатор. - В целом по краю у нас объекты загружены только наполовину: 47%, и это при том, что за последний год этот показатель еще и подрос почти на 10%».

По словам губернатора причины низкой загруженности объектов спорта разные: бывает, и местные власти занимают пассивную позицию, а бывает и просто качество спортплощадки не самое высокое.

При этом в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, Пермский край получил 88 миллионов рублей из федерального бюджета. Из них в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» порядка 40 млн рублей будет направлено на оборудование для футбольного поля на стадионе «Гайва», на остальные средства будет оборудовано 87 площадок ГТО. Так называемые воркаут зоны будут оборудованы в 23 муниципальных образования Прикамья.

По данным Минспорта, почти каждый 9-ый объект в крае нуждается в улучшении. Из 792 школьных спортивных залов требуют ремонта 217, работы на всех из них будут завершены в 2021 году. «Из 677 малых школьных спортивных площадок в нормативное состояние за три года будут приведены 133, что составит 75% от потребности. Только в этом году в 112 школах будут отремонтированы спортивные залы и устроены спортивные площадки, – отметил в своем выступлении министр физической культуры и спорта Владимир Епанов. – Ремонт и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры – один из принципов программы регионального спортивного ведомства».

Кроме того, в крае продолжится возведение новых объектов. Это будет делаться в тех территориях, где их действительно не хватает. Это касается и плоскостных сооружений, и крупных спортивных объектов. В частности, в этом году будут сданы 8 межшкольных стадионов, это на 2 больше, чем в 2018. Также на 2019 год запланировано реконструкция стадионов в Лысьве, березовском и Оханском районах, пермских стадионов «Гайва» и «Авангард».

Отдельное внимание уделено развитию лыжных баз для массового катания. К началу зимнего сезона планируется отобрать 11 объектов, где будут оборудованы освещенные лыжные трассы до 1,5 километров, установлено модульное здание с раздевалкой, душевыми, местами хранения инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU