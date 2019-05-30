В Перми заработали бесплатные спортивные площадки

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-30T12:50:12+03:00

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В Ленинском районе Перми проводятся бесплатные физкультурно-здоровительные занятия. Любой желающий может записать на тренировку по футболу или по настольному теннису. Занятия проводятся квалифицированными тренерами. тренировки проводятся два раза в неделю.

- Так, на площадке по улице Дедюкина, 8а организована группа для занятий по общей физической подготовке, по улице Попова, 50 проходят тренировки по футболу, на территории школы №32 по улице Советская, 102а – по настольному теннису, - сообщается на сайте администрации Перми.

Все спортивные площадки оснащены специальным спортивным оборудованием, необходимым для проведения тренировок. Помимо организованных занятий, работают спортивные дворовые площадки, где любой желающий может самостоятельно позаниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. Такие площадки находятся по адресам: улица Луначарского, 51, улица Ленина, 72б и улица Пермская, 46.

С режимом работы площадок можно ознакомиться на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU