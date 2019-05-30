В Прикамье несовершеннолетние вандалы разрушали памятники на кладбище

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-30T11:49:23+03:00

Одному злоумышленнику было 17 лет, а второй еще младше

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Жители Кунгура обратились в полицию с заявлением о порче имущества. Люди пришли на кладбище и увидели, что могилы родственников разрушены, а кресты повалены. Неизвестные повредили 37 могил, причинив ущерб в 70 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось найти вандалов. Ими оказались двое местных жителей: 17-летний юноша и его малолетний друг.

Фото: ГУ МВД по Пермискому краю

- Обвинение в совершении преступления предъявлено только 17-летнему юноше, так как его малолетний друг не достиг возраста уголовной ответственности. В соответствии с законодательством Российской Федерации за его противоправные действия будут отвечать родители, им предстоит возместить ущерб потерпевшим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Материалы уголовного дела в отношении 17-летнего подростка направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае вандалы осквернили кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU