«Другим будет неудобно». Пермяки жалуются на домоуправление, которое отказывается установить пандусы для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-30T11:21:24+03:00

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Жители Мотовилихинского района возмущены работой домоуправления, которое закрывает глаза на нужды населения. По словам жильцов, в одном из домов района проживает женщина-инвалид, которая передвигаться только на инвалидном кресле. Бабушка уже в преклонном возрасте и самостоятельно, даже на кресте, передвигаться не может. За ней ухаживает ее дочь.

Однако выход на прогулку для обеих женщина - настоящая пытка. В подъезде нет специальных пандусов. Чтобы спустить и поднять коляску, женщине необходимо ставить, а потом убирать тяжелые полозья.

Фото:Подслушано Пермь

Жители дома сообщают, что домоуправление отказывается, устанавливать пандусы, заботясь о комфорте других жильцов.

- С их слов домоуправление против, чтобы были установлены пандусы, так как другим жильцам будет неудобно! - сообщили соседи инвалида.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 91-летнюю пенсионерку дочь держала взаперти и не кормила

ИСТОЧНИК KP.RU