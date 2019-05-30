2019-05-30T09:02:30+03:00
Общество

В «Ярмарке недвижимости» 2019 в Перми примет участие АО «ПЗСП»

Она пройдет уже 1 июня
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Фото пресс-службы "ПЗСП"Фото пресс-службы "ПЗСП"
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Большая ярмарка недвижимости в Перми пройдет в ближайшую субботу, 1 июня, с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Ленина, 72а в офисе ПАО «Сбербанк». В ней примут участие крупнейшие застройщики города Перми, в их числе и АО «ПЗСП».

В рамках мероприятия пермяки смогут узнать об объектах недвижимости, реализуемых ПЗСП, среди которых каждый сможет выбрать подходящий вариант и сразу на месте забронировать его, а также оформить заявку на ипотечное кредитование.

На ярмарке недвижимости в Перми будут работать специалисты АО «ПЗСП», которые расскажут о действующих акциях и скидках на квартиры, предоставляемых предприятием. Так, новую квартиру в доме от ПЗСП по ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2 можно приобрести всего за 9 979 руб в месяц. Отметим, что все квартиры от АО «ПЗСП» сдаются с полной отделкой «под ключ», полностью готовые к комфортной жизни.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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