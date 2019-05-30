2019-05-30T07:04:39+03:00
Происшествия

В Пермском крае 2-летний ребенок закрыл маму на балконе

Женщину освободили спасатели
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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Днем 28 мая на пульт дежурного поступило сообщение о том, что жительницу Кунгура ребенок закрыл на балконе. На место выехали спасатели ГОР №4.

Через балкон третьего этажа спасатели проникли в квартиру и открыли балкон. 2-летнего мальчика передали в руки мамы. В ЧП никто не пострадал и медицинской помощи не нуждался.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку. Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели. Ребенок надел на голову пластиковое сидение от горшка. Туда голова вошла легко, а вот снять сидение обратно родители самостоятельно не сумели. Пластик царапал ребенка, и малыш плакал от боли и испуга

ИСТОЧНИК KP.RU

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