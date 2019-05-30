В Пермском крае 2-летний ребенок закрыл маму на балконе
Днем 28 мая на пульт дежурного поступило сообщение о том, что жительницу Кунгура ребенок закрыл на балконе. На место выехали спасатели ГОР №4.
Через балкон третьего этажа спасатели проникли в квартиру и открыли балкон. 2-летнего мальчика передали в руки мамы. В ЧП никто не пострадал и медицинской помощи не нуждался.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку. Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели. Ребенок надел на голову пластиковое сидение от горшка. Туда голова вошла легко, а вот снять сидение обратно родители самостоятельно не сумели. Пластик царапал ребенка, и малыш плакал от боли и испуга
ИСТОЧНИК KP.RU