В Пермском крае 2-летний ребенок закрыл маму на балконе

СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-30T07:04:39+03:00

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Днем 28 мая на пульт дежурного поступило сообщение о том, что жительницу Кунгура ребенок закрыл на балконе. На место выехали спасатели ГОР №4.

Через балкон третьего этажа спасатели проникли в квартиру и открыли балкон. 2-летнего мальчика передали в руки мамы. В ЧП никто не пострадал и медицинской помощи не нуждался.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку. Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели. Ребенок надел на голову пластиковое сидение от горшка. Туда голова вошла легко, а вот снять сидение обратно родители самостоятельно не сумели. Пластик царапал ребенка, и малыш плакал от боли и испуга

ИСТОЧНИК KP.RU