В Прикамье нашли тело 14-летней девочки, которая упала в реку

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-30T07:58:46+03:00

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В Пермском крае 27 мая пропал ребенок. Девочку унесло течением в Полазне. В Полазне вечером 27 мая четверо 14-летних школьников гуляли по дамбе. У одной из девочек упала в воду сумка-рюкзак. Девчушка, как была, в одежде, ринулась за ней в Каму. Ее приятель бросился за ней, собираясь помочь. Но сильным течением обоих отнесло от берега.

Мальчика спас проезжающий мимо мужчина, а девочку унесло так далеко от берега, что она пропала из виду. Водолазы два раза погружались, но безрезультатно.

В среду, 29 мая, волонтеры сообщили о том, что тело девочки найдено.

- Девочка, утонувшая в Полазне, найдена. Приносим свои соболезнования, - написали волонтеры.

Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней школьницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли тело школьницы

ИСТОЧНИК KP.RU