2019-05-30T06:42:39+03:00
Происшествия

В Перми пропал 40-летний мужчина с черным рюкзаком

Волонтеры просят пермяков помочь в распространении информации
Лилия Абибулаева
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Фото: Регион59Фото: Регион59
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В Перми разыскивают 40-летнего Максима Васенина. 25 мая мужчина вышел из дома в Дзержинском районе и пропал. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку разместили волонтеры поискового отряда «Регион59». По информации поисковиков, Максим Васенин мог уехать на Байкал.

Приметы: рост 182 см., среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза – карие.

Был одет: синяя куртка с коричневыми вставками, тёмные брюки, чёрные ботинки, тёмная шапка.

Особые приметы: компрессионный гольф на ноге.

С собой мужчина имел спортивную сумку или чёрный рюкзак.

Волонтеры обзванивают больницы, а также просят неравнодушных пермяков помочь с поиском Максима Васенина.

Всех, кому что-либо известно об изображённом на фото человеке, просят позвонить в полицию (с сотового 102) или координаторам поисков (342) 241-36-40 и 8 908 277 04 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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