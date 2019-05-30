В Перми полиция разыскивает мотоциклиста, который сбил девушку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-30T06:22:19+03:00

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В среду, 29 мая, в Мотовилихинском районе произошла авария. Как сообщают в ГИБДД по Перми, по улице Тургенева в сторону Макаренко двигался мотоцикл «Рендж-2». На пешеходном переходе мотоциклист сбил 25-летнюю девушку. После столкновения водитель мотоцикла скрылся.

chp_59 Мотоциклист сбил девушку в Перми. Видео: chp_59

Девушку с различными травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП пострадал ребенок. В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, днем 28 мая в районе дома 45 по Белинского водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы избежать ДТП, в результате чего в салоне упал 7-летний мальчик. Пострадавшего отправили в детскую клиническую больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU