В Перми полиция разыскивает мотоциклиста, который сбил девушку на пешеходном переходе
В среду, 29 мая, в Мотовилихинском районе произошла авария. Как сообщают в ГИБДД по Перми, по улице Тургенева в сторону Макаренко двигался мотоцикл «Рендж-2». На пешеходном переходе мотоциклист сбил 25-летнюю девушку. После столкновения водитель мотоцикла скрылся.
Девушку с различными травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции разыскивают нарушителя.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП пострадал ребенок. В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, днем 28 мая в районе дома 45 по Белинского водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы избежать ДТП, в результате чего в салоне упал 7-летний мальчик. Пострадавшего отправили в детскую клиническую больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU