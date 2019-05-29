Экологическая акция в Ботаническом саду Пермского университета развивает практики инклюзивного волонтерства

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-29T15:57:42+03:00

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В Ботаническом саду ПГНИУ прошла очередная акция по благоустройству. В конце апреля добровольцы компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, инициатора создания пермского представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), готовили почву и помогали с планировкой дендрария. А 25 мая эти работы продолжили сотрудники ФКП «Пермский пороховой завод» вместе с подопечными РБОО «Пермский центр развития добровольчества» – детьми с ограниченными возможностями здоровья, участниками инклюзивной программы «Новый город «Дружный».

Компании-участники НСКВ считают, что развитие практик инклюзивного волонтерства в России помогает создать условия для активной социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, включения их в решение социально значимых задач.

«Уже сейчас можно сказать, что практика совместной работы бизнеса и общественных организаций в рамках НСКВ является успешной. Это более высокий уровень планирования и организации экологических мероприятий. В следующем году мы не ограничимся только Ботаническим садом и планируем провести более масштабные акции. А пока дальнейшие работы по благоустройству Ботанического сада добровольцы проведут в августе и сентябре 2019 года», - отметила управляющий по корпоративным вопросам региона компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анна Бушлякова.

ИСТОЧНИК KP.RU