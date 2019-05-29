Кредитный портфель ВТБ в Пермском крае превысил 90 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-29T15:24:53+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пермском крае по итогам первого квартала 2019 года вырос на 8% и превысил 90,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 10% и составил 48,3 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 23,4 млрд рублей (+6% за квартал). Портфель ипотеки превысил 20,1 млрд рублей (+16%), автокредитов – 2,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств частных клиентов за январь-март увеличился на 6%, до 48,4 млрд рублей.

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 6,6 млрд рублей заемных средств, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли на 57% и достигли 2,3 млрд рублей, а также кредиты наличными — за три первых месяца года пермяки оформили их в ВТБ на сумму 4 млрд рублей (+51%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Прикамье по итогам первого квартала вырос на 6,7% и достиг 41,9 млрд рублей. Основную его часть составляет малый и средний бизнес — 32,9 млрд рублей, еще 9 млрд рублей приходится на крупный бизнес. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, – машиностроение, оптовая и розничная торговля, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Также в первом квартале 2019 года ВТБ продолжил подключение офисов к Единой биометрической системе в соответствии с требованиями ЦБ РФ и начал сбор биометрических данных в четырех своих отделениях в Пермском крае. К концу года планируется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU