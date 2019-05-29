Пермяк обменял 9 коллекционных самоваров за 180 тысяч рублей на 44 монеты с изображением Николая II

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-29T15:06:36+03:00

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В Перми сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество. Житель Перми коллекционировал предметы старины и стал жертвой своей страсти. К нему обратились двое неизвестных с предложением приобрести у них старинные монеты с изображением Николая II. Мужчина согласился обменять 44 монеты на 9 коллекционных самоваров и 1 водогрей. Только после того как сделка состоялась, потерпевший решил показать монеты экспертам. Они оказались поддельными.

Коллекционер обратился в полицию. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно розыскных мероприятий сыщикам удалось выйти на след одного из злоумышленников и задержать его. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина два раза ограбила один и тот же магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU