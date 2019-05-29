2019-05-29T15:08:59+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, туман и сильный ветер

Порывы могут достигать 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пресс-служба МЧС предупреждает - 29 и 30 мая на территории Пермского края ожидаются дожди, сильные грозы и туман. Местами возможны ливни.

- Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, днем западный 5-12 м/с, - сообщили в пресс-службе. - Температура воздуха ночью 7-13°, днем 23° - 28.

Сотрудники МЧС советуют автомобилистам быть остнорожными на дорогах и соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, не подходите близко к деревьям.

Напомним, ранее мы писали о том, что май закончится потеплением. В период с 30 мая по 2 июня в Пермском крае также ожидается потепление до +21...+29 градусов в зависимости от района края. Но потепление будет сопровождаться высокой облачностью, дождями, грозами и сильным ветром. Так что прежде чем выходить из дома, посмотрите прогноз на день, чтобы не остаться под дождем без зонтика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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