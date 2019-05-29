В Прикамье осудят мужчину, который показывал ребенку порнофильмы

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-29T12:20:35+03:00

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Жителя Ульяновской области осудят за развратные действия в отношении маленькой девочки. По версии следствия, в октябре 2018 года 34-летний житель Ульяновской области в поезде «Волгоград – Нижневартовск» подсел к несовершеннолетней девочке и стал показывать порнофильмы на своем телефоне. Ребенку не было и 14 лет.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством:

- В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности лица, допрошено более 30 свидетелей, проведены осмотры мест происшествий, проверка показаний на месте и следственные эксперименты, изъяты и осмотрены предметы, проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой обвиняемый страдает психическим расстройством, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматривать Куединский суд Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU