«Потянулась за сумкой и упала с моста» В Прикамье продолжаются поиски 14-летней девочки, которая упала в реку
В Пермском крае 27 мая пропал ребенок. Девочку унесло течением в Полазне. В Полазне вечером 27 мая четверо 14-летних школьников гуляли по дамбе. У одной из девочек упала в воду сумка-рюкзак. Девчушка, как была, в одежде, ринулась за ней в Каму. Ее приятель бросился за ней, собираясь помочь. Но сильным течением обоих отнесло от берега.
Мальчика спас проезжающий мимо мужчина, а девочку унесло так далеко от берега, что она пропала из виду. Водолазы два раза погружались, но безрезультатно.
Волонтеры сообщили о приостановлении поисков, так как тело так и не было найдено. Сейчас поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки, которая упала в реку в Полазне.
ИСТОЧНИК KP.RU