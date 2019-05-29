2019-05-29T12:57:09+03:00
Происшествия

«Потянулась за сумкой и упала с моста» В Прикамье продолжаются поиски 14-летней девочки, которая упала в реку

Пропавшую ищут сотрудники экстренных служб
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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В Пермском крае 27 мая пропал ребенок. Девочку унесло течением в Полазне. В Полазне вечером 27 мая четверо 14-летних школьников гуляли по дамбе. У одной из девочек упала в воду сумка-рюкзак. Девчушка, как была, в одежде, ринулась за ней в Каму. Ее приятель бросился за ней, собираясь помочь. Но сильным течением обоих отнесло от берега.

Мальчика спас проезжающий мимо мужчина, а девочку унесло так далеко от берега, что она пропала из виду. Водолазы два раза погружались, но безрезультатно.

Волонтеры сообщили о приостановлении поисков, так как тело так и не было найдено. Сейчас поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки, которая упала в реку в Полазне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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