В Прикамье 33-летняя женщина ударила ножом своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-29T08:36:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу Пермского края осудят за тяжкое преступление. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 33-летняя жительница Березников пришла в гости к своему 40-летнему знакомому. Друзья вместе выпивали. В процессе вечера между знакомыми произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и ударила им знакомого.

Мужчину с колото-резаным ранением брюшной полости отправили в больницу. Злоумышленницу задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье юноша избил незнакомца кастетом. В Чернушке 17-летний местный житель избил кастетом незнакомого мужчину. ЧП произошло в августе 2018 года около ночного клуба. Молодой человек повздорил с незнакомцем. Ссора перешла в драку, в ходе которой парень ударил мужчину железным кастетом по голове. Незнакомец потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU