В Перми состоится экологический парад «Сохраним окружающий мир»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-29T08:28:24+03:00

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Акция «Сохраним окружающий мир» объединит пермяков - представителей промышленных предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций - неравнодушных к проблемам загрязнения окружающей среды. Мероприятие приурочено ко всемирному дню охраны окружающей среды.

В этом году шествие пройдет по центральным улицам города: Комсомольскому проспекту и Ленина.

Так, начало движения – в парке им. Горького, далее – аллея Комсомольского проспекта до пересечения с Ленина, поворот в сторону «Театра-Театра».

Сбор участников: 7 июня, в 10:30 на центральной аллее парка им. Горького.

До 3 июня необходимо подать заявку на участие в электронном виде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному". С 1 июня всем детям, рожденным с 1 января 2019 года, будут дарить подарки. В день защиты детей первые подарки вручат 370 семьям на 27 территориях края

ИСТОЧНИК KP.RU