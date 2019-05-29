В Перми «заминировали» СИЗО

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-29T07:54:42+03:00

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Как сообщает источник, 28 мая в 18:34 поступило сообщение о том, что в СИЗО № 1 в Ленинском районе Перми заложена бомба. Сообщалось, что взрыв состоится через час.

Информация о минировании незамедлительно была передана всем экстренным службам. В 19:55 здание СИЗО было проверено. Взрывного устройства не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сообщений о минировании эвакуировали 8 торговых центров. 8 мая Пермь потрясла волна массовых эвакуаций. Руководству торговых центров на электронную почту пришли сообщения о минировании. Известно, что эвакуировали 8 торговых центров в разных района Перми. Сотрудники экстренных служб проводили проверку. В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что на 15:30 взрывных устройств не обнаружено. Проверка ТЦ продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU