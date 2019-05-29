В День защиты детей в Перми запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-29T07:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей. на территории города будет запрещена торговля алкоголем.

В Перми за продажу алкогольной продукции 1 июня грозит штраф до 40 тысяч рублей.

- Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей, - сообщают на сайте администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному". С 1 июня всем детям, рожденным с 1 января 2019 года, будут дарить подарки. В день защиты детей первые подарки вручат 370 семьям на 27 территориях края. Официальная же дата выдачи назначена на 3 июня. Подарки будут выдавать вместе со свидетельством о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU