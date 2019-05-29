Житель Прикамья до смерти забил приятеля ножкой от табурета

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-29T06:57:46+03:00

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

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В Пермском крае осудят местного жителя за смерть знакомого. Как сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета, между 27-летним мужчиной и его 50-летним знакомым произошла ссора. Решать конфликт молодой человек стал с помощью кулаков, а после схватил ножку от табурета.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм 50-летний мужчина скончался в больницу.

В отношении 27-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье юноша избил незнакомца кастетом. Молодой человек повздорил с незнакомцем. Ссора перешла в драку, в ходе которой парень ударил мужчину железным кастетом по голове. Незнакомец потерял сознание.Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью

ИСТОЧНИК KP.RU