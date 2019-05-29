2019-05-29T06:57:46+03:00
Происшествия

Житель Прикамья до смерти забил приятеля ножкой от табурета

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудят местного жителя за смерть знакомого. Как сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета, между 27-летним мужчиной и его 50-летним знакомым произошла ссора. Решать конфликт молодой человек стал с помощью кулаков, а после схватил ножку от табурета.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм 50-летний мужчина скончался в больницу.

В отношении 27-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье юноша избил незнакомца кастетом. Молодой человек повздорил с незнакомцем. Ссора перешла в драку, в ходе которой парень ударил мужчину железным кастетом по голове. Незнакомец потерял сознание.Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье 33-летняя женщина ударила ножом своего знакомого
В Перми состоится экологический парад «Сохраним окружающий мир»
В Перми «заминировали» СИЗО
Центральный офис Сбербанка переехал
В День защиты детей в Перми запретят продажу алкоголя
В Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному"
В Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней
Компания «Аэрофлот» отменяет часть рейсов из Перми в Москву
Пермяки пробегут «На одном дыхании» в поддержку тяжелобольных детей и сирот
Краевой политехнический колледж в Чернушке станет центром компетенций для нефтегазовой отрасли
Летом начнется проектирование ТПУ «Мотовилиха»
Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки, которая упала в реку в Полазне
В Прикамье осудили начальника управления специальной связи за ДТП, в котором погибла беременная женщина
В Прикамье женщина два раза ограбила один и тот же магазин
В Пермском ВУЗе впервые в России начнут обучать робототехнике