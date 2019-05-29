В Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному"
С 1 июня всем детям, рожденным с 1 января 2019 года, будут дарить подарки. В день защиты детей первые подарки вручат 370 семьям на 27 территориях края.
Официальная же дата выдачи назначена на 3 июня. Подарки будут выдавать вместе со свидетельством о рождении.
- Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края, - сообщают в пресс-службе правительства края.
С начала года в Прикамье родилось 10 000 малышей. Сотрудники ЗАГСа готовы вручить подарок каждому новорожденному.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закупят тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» за 500 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU