2019-05-29T06:43:51+03:00
Общество

В Прикамье стартует акция "Подарок новорожденному"

Для получения подарка нужно обратиться в ЗАГС
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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С 1 июня всем детям, рожденным с 1 января 2019 года, будут дарить подарки. В день защиты детей первые подарки вручат 370 семьям на 27 территориях края.

Официальная же дата выдачи назначена на 3 июня. Подарки будут выдавать вместе со свидетельством о рождении.

- Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим сведения о месте жительства одного из родителей на территории Пермского края, - сообщают в пресс-службе правительства края.

С начала года в Прикамье родилось 10 000 малышей. Сотрудники ЗАГСа готовы вручить подарок каждому новорожденному.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закупят тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» за 500 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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