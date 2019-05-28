2019-05-28T21:41:59+03:00
Туризм

Компания «Аэрофлот» отменяет часть рейсов из Перми в Москву

Об этом сообщили в пермском аэропорту
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет вечерние рейсы из Перми в Москву. В понедельник, 27 мая был отменен рейс с вылетом в 20.05, а во вторник и среду отменяются рейсы с вылетом в 21.55, сообщается на официальном сайте аэропорта «Большое Савино». Соответственно, были отменены и рейсы из столицы с прилетом в Пермь в 17.05. Практически все отмененные полеты, кроме понедельничного, должны были осуществляться на самолетах Superjet. Также «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Уфу и обратно.

Ранее мы писали о новых рейсах, открытых в пермском аэропорту. С 3 июня будут открыты прямые перелеты на остров Кипр - в город Ларнаку. Также этим летом из Перми можно будет напрямую слетать в Болгарию, Тунис, Турцию и остров Крит, а также грузинские Батуми и Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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