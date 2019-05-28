Пермяки пробегут «На одном дыхании» в поддержку тяжелобольных детей и сирот

СЕГОДНЯ 18:21 2019-05-28T18:21:15+03:00

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16 июня в Перми пройдет благотворительный забег «На одном дыхании». В 10/00 участники стартуют от ворот Digital port (Решетниковский спуск, 1) и побегут по по набережной Камы

- Мы встречаемся, чтобы насладиться спортом и помочь детям! Это будет уже четвертый забег, в прошлом году мы помогли на сумму 652 тыс. рублей. В 2018 году с нами бежало около 1000 участников. Мы готовимся и ждем все вместе этот спортивный и добрый праздник!», — рассказывают организаторы.

Как сообщили на портале «Открытые НКО», принять участие в забеге «На одном дыхании» может каждый, независимо от возраста. Дети бегут вместе с родителями. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте фонда «Берегиня» и получить набор бегуна (выдача в день забега только для иногородних спортсменов). В него входит: стартовый номер с чипом, браслет и медаль. Победители забега получат дополнительные приз

ИСТОЧНИК KP.RU