Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки, которая упала в реку в Полазне

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-28T15:16:37+03:00

Тело девочки до сих пор не нашли

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27 мая в Перми произошла ужасная трагедия. В поселке Полазна в реку Кама упали двое подростков. Мальчик смог выбраться, а девочку унесло течением.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поисками тела погибшей школьницы занимаются сотрудники полиции, следственного комитета, спасатели, волонтеры, а также неравнодушные жители края.

Напомним, ранее мв писали о том, что Пермские следователи начали проверку после падения строительного крана на жилые дома. Еще вечером 27 мая ЧП произошло на улице Решетникова. В результате падения пострадала крановщица, медики отвезли ее в больницу. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы. После проверки следователи примут законное процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU