2019-05-28T15:03:40+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина два раза ограбила один и тот же магазин

Злоумышленница украла 11500 рублей и бутылку пива
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чайковском осудили местную жительницу за ограбление магазина. Женщина ограбила торговый павильон дважды.

В январе 2019 года злоумышленница зашла в магазин, перепрыгнула через прилавок и украла из кассы 1500 рублей. Продавщица увидела грабительницу и попыталась ее задержать. Однако женщине удалось уйти, прихватив на выходе бутылку пива.

- Через некоторое время осужденная вновь вернулась в этот же торговый павильон. Увидев, что ключ находится в сейфе, она открыла его и похитила 10 тысяч рублей. На требование продавца вернуть деньги женщина не реагировала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщину задержали. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье многодетную мать обвинили в ложном доносе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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