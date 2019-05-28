В Прикамье женщина два раза ограбила один и тот же магазин
В Чайковском осудили местную жительницу за ограбление магазина. Женщина ограбила торговый павильон дважды.
В январе 2019 года злоумышленница зашла в магазин, перепрыгнула через прилавок и украла из кассы 1500 рублей. Продавщица увидела грабительницу и попыталась ее задержать. Однако женщине удалось уйти, прихватив на выходе бутылку пива.
- Через некоторое время осужденная вновь вернулась в этот же торговый павильон. Увидев, что ключ находится в сейфе, она открыла его и похитила 10 тысяч рублей. На требование продавца вернуть деньги женщина не реагировала, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщину задержали. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года в исправительной колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье многодетную мать обвинили в ложном доносе.
ИСТОЧНИК KP.RU