2019-05-28T11:04:58+03:00
Происшествия

В Прикамье нашли тело школьницы

Трагедия произошла в Чусовом
Лилия Абибулаева
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В Чусовом в понедельник, 20 мая, было найдено тело школьницы. Предположительно девочка могла совершить суицид.

В краевом следственном комитете сообщили, что по факту смерти школьницы проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину. 30-летний Максим Щербаков пропал 21 мая. В 8:00 он вышел из дома в поселке Ферма, сказал девушке, что пошел на работу, но на службе так и не появился. Вечером домой не вернулся. У мужчины был с собой сотовый телефон, но на звонки близких он не отвечает. Раньше Максим никогда не пропадал. Мог уйти ненадолго с друзьями, но всегда возвращался, - рассказала мать пропавшего. Если вы знаете что-нибудь о местонахождение 30-летнего Максима Щербакова, просьба сообщить по телефонам: 89519574684 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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