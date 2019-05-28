2019-05-28T11:06:36+03:00
Происшествия

В Прикамье пропала 14-летняя девочка, которая упала в реку

Волонтеры срочно собирают людей на поиски
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае 28 мая пропал ребенок. Девочку унесло течением в Полазне.Волонтеры срочно собираются на поиски и просят пермяков о помощи.

- Срочно нужны люди: пешие и на лодках, для поисков девочки 14 лет в Полазне, - сообщают волонтеры.

Поиски также проводятся сотрудниками правоохранительных органов и Следственным комитетом по Пермскому краю.

Кто готов принять участие в поисках - просьба связываться с координатором на месте: +79519259777 (Евгения)

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция разыскивает 35-летнего Давлеканова Сергея Владимировича. Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления.На вид Сергею Давлеканову 35-40 лет, рост мужчины около 170 сантиметров. Предполагаемый преступник плотного телосложения, волосы темные. Обычно носит бейсболку черного цвета. Полиция обращается к жителям Пермского края: если кому что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по телефонам: 8 (342) 218-83-11, 89194794354, 89068887412.

ИСТОЧНИК KP.RU

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