2019-05-28T10:04:18+03:00
Происшествия

В Прикамье юноша избил незнакомца кастетом

От полученных ударов мужчина потерял сознание
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Чернушке 17-летний местный житель избил кастетом незнакомого мужчину. ЧП произошло в августе 2018 года около ночного клуба. Молодой человек повздорил с незнакомцем. Ссора перешла в драку, в ходе которой парень ударил мужчину железным кастетом по голове. Незнакомец потерял сознание.

- Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги. Злоумышленника задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существо. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU

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