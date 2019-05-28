В Прикамье юноша избил незнакомца кастетом
В Чернушке 17-летний местный житель избил кастетом незнакомого мужчину. ЧП произошло в августе 2018 года около ночного клуба. Молодой человек повздорил с незнакомцем. Ссора перешла в драку, в ходе которой парень ударил мужчину железным кастетом по голове. Незнакомец потерял сознание.
- Была проведена судебно-медицинская экспертиза. Травмы, полученные пострадавшим, квалифицировали как легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги. Злоумышленника задержали. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существо. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU